Чубаров: окупаційна влада в Криму залякує кримських татар, щоб забезпечити явку на виборах президента РФ

"За даними, які ми отримуємо, окупаційна влада в Криму мобілізує все для того, щоб забезпечити високий рівень явки людей на незаконні вибори. Особлива увага приділяється кримськотатарській частині електорату, і таке відчуття, що в цей раз окупанти хочуть відігратися за тотальну неучасть кримських татар в імітованому "референдумі" 2014 року", - заявив Чубаров.

Зокрема, ФСБ залякує імамів, які не дотримуються позиції духовного управління мусульман Росії.

"Влада чинить тиск на всі сегменти кримськотатарського громадського і соціального життя: викликають в ФСБ імамів, деяких з них, тих, хто демонстрував відмінність своєї позиції від позиції духовного управління мусульман Росії, акуратно попереджають, що вони можуть бути відлучені від своїх громад, і їм буде взагалі заборонено займатися релігійним просвітництвом", - зазначив Чубаров.

Крім того, за його словами, керівництво Кримського індустріально-педагогічного університету здійснює помітний тиск на студентів, "вдаючись до погроз, що якщо ті не проявлять належну суспільну активність у сенсі голосування на виборах, то їм тоді буде складно далі вчитися".

Нагадаємо, українська місія в ОБСЄ і ООН у Відні очікує, що спостережна місія Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ за виборами в Росії буде строго дотримуватися резолюції Генасамблеї ООН щодо невизнання анексії Москвою Криму.