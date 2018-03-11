Чубаров: оккупационная власть в Крыму запугивает крымских татар, чтобы обеспечить явку на выборах президента РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Оккупационные власти в Крыму запугивает крымских татар, чтобы обеспечить явку на нелегитимных выборах президента РФ на территории Крыма. Об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в интервью Русской службе «Голоса Америки», передает УНН.
"По данным, которые мы получаем, оккупационная власть в Крыму мобилизует все для того, чтобы обеспечить высокий уровень явки людей на незаконные выборы. Особое внимание уделяется крымскотатарской части электората, и такое ощущение, что в этот раз оккупанты хотят отыграться за тотальную неучастие крымских татар в эмулируемом "референдуме" 2014 года ", - заявил Чубаров.
В частности, ФСБ запугивает имамов, не придерживаются позиции духовного управления мусульман России.
"Власть оказывает давление на все сегменты крымскотатарского общественного и социальной жизни: вызывают в ФСБ имамов, некоторых из них, тех, кто демонстрировал отличие своей позиции от позиции духовного управления мусульман России, аккуратно предупреждают, что они могут быть отлучены от своих общин, и им будет вообще запрещено заниматься религиозным просвещением ", - отметил Чубаров.
Кроме того, по его словам, руководство Крымского индустриально-педагогического университета осуществляет заметное давление на студентов, "прибегая к угрозам, что если те не проявят должную общественную активность в смысле голосования на выборах, то им тогда будет сложно дальше учиться".
Напомним, украинская миссия в ОБСЕ и ООН в Вене ожидает, что наблюдательная миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по выборами в России будет строго соблюдать резолюции Генассамблеи ООН о непризнании аннексии Москвой Крыму.