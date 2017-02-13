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Р.Чубаров: інцидент на Чонгарі вичерпано

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Інцидент на Чонгарі вичерпаний, але він не міг не статися, оскільки невиправдано довго тягнулося прийняття рішення про створення у складі ВСУ або Національної гвардії окремого кримськотатарського військового підрозділу, в якому могли б служити громадяни України — жителі Криму, як кримські татари, так і особи інших національностей, передає УНН з посиланням на повідомлення голови Меджлісу кримськотатарського народу Рафата Чубарова у Facebook.

Р.Чубаров: інцидент на Чонгарі вичерпано

“В очікуванні такого рішення молоді люди (і не зовсім молоді) у складі громадської організації „Аскер“ проводили військову підготовку, сприяли прикордонній та митноій службі України на КПП „Чонгар“, „Чаплинка“ і „Каланчак“ в контролі за переміщенням людей і транспорту між материковою Україною і тимчасово окупованих Кримом. При цьому, як для однієї, так і для іншої служби постійний громадський контроль, здійснюваний громадським об’єднанням „Аскер“ був, м’яко кажучи, незручний”, - зазначив Р.Чубаров.

Також Р.Чубаров розповів що незважаючи на те, що інцидент вичерпано, погано те, що деякі з числа винних військовослужбовців вдалися до вигаданих версій, спрямованих проти кримських татар і такі дії будуть суворо засуджуватись.

Нагадаємо, за повідомленням Абмеджита Сулейманова, керівника представництва Меджлісу кримськотатарського народу в Херсонській області, на кордоні із Кримом у Чонгарі, що на Чонгарі ЗСУ нібито здійснили напад на громадську організацію “Аскер”.

Пізніше українська сторона прокоментувала ці події.

Також нагадаємо, 13 лютого до чергової частини Генічеського відділу поліції ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення, що поблизу с.Чонгар на автодорозі Харків-Сімферополь невідомі особи перекрили автодорогу.

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