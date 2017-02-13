Р.Чубаров: инцидент на Чоргаре исчерпан

"В ожидании такого решения молодые люди (и не совсем молодые) в составе общественной организации" Аскер "проводили военную подготовку, способствовали пограничной и таможенной службе Украины на КПП" Чонгар "," Чаплинка "и" Каланчак " в контроле за перемещением людей и транспорта между материковой Украиной и временно оккупированным Крымом. При этом, как для одной, так и для другой службы постоянный общественный контроль, осуществляемый общественным объединением "Аскер" был, мягко говоря, неудобный. ", - Отметил Р. Чубаров.

Также Р. Чубаров рассказал, что несмотря на то, что инцедент исчерпан, плохо то, что некоторые из числа виновных военнослужащих прибегли к вымышленным версиям, направленным против крымских татар и такие действия будут строго осуждаться.

Напомним, 13 февраля в дежурную часть Генического отдела полиции ГУНП в Херсонской области поступило сообщение, что вблизи с.Чонгар на автодороге Харьков-Симферополь неизвестные перекрыли автодорогу.