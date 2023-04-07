ЧС з хокею: жіноча збірна України перемогла Естонію
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Жіноча збірна України з хокею здолала Естонію у третьому матчі на чемпіонаті світу-2023 у дивізіоні IIIA у Брашові — 5:0, пише УНН.
Деталі
“Синьо-жовті” досягли переваги ще в першому періоді, закинувши три шайби. Пізніше українки відзначились ще двічі, після чого довели матч до перемоги.
Збірна України у першому турі розгромила Румунію (4:0). У другому матчі українки програли Гонконгу (1:2).
Доповнення
Збірна України з шістьма очками посідає друге місце у Дивізіоні IIIA.