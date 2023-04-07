ЧМ по хоккею: женская сборная Украины победила Эстонию
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Женская сборная Украины по хоккею одолела Эстонию в третьем матче на чемпионате мира-2023 в дивизионе IIIA в Брашове — 5:0, пишет УНН.
Детали
“Сине-желтые” достигли преимущества еще в первом периоде, забросив три шайбы. Позже украинки отличились еще дважды, после чего довели матч до победы.
Сборная Украины в первом туре разгромила Румынию (4:0). В втором матче украинки проиграли Гонконгу (1:2).
Дополнение
Сборная Украины с шестью очками занимает второе место в Дивизионе IIIA.