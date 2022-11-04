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“Прослушка” в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ
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“Прослушка” в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

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ЧС-2022: ФІФА закликає всі країни "зосередитися на футболі" в Катарі

ЧС-2022: ФІФА закликає всі країни "зосередитися на футболі" в Катарі

Київ • УНН

 • 348494 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. ФІФА написала всім 32 командам, що беруть участь у чемпіонаті світу, із закликом «зосередитися на футболі» на тлі неоднозначної ситуації, пише УНН з посиланням на BBC.

Приймаючий Катар піддавався критиці за свою позицію щодо одностатевих відносин, репутацію в галузі прав людини та поводження з робітниками-мігрантами.

Деталі

У листі міститься заклик не «втягувати» футбол в ідеологічні чи політичні «баталії» і не «роздавати моральні уроки».

У листі, підписаному президентом ФІФА Джанні Інфантіно та генеральним секретарем Фатьмою Самурою та переглянутому BBC, йдеться: "Ми знаємо, що футбол не живе у вакуумі, і ми так само усвідомлюємо, що навколо багато проблем і труднощів політичного характеру у світі. Але, будь ласка, не дозволяйте футболу втягуватися в кожну ідеологічну чи політичну битву, яка існує”.

І додається: "У ФІФА ми намагаємося поважати всі думки і переконання, не надаючи моральних уроків решті світу. Жоден народ, культура чи нація не «краще» інших. Цей принцип є наріжним каменем" взаємної поваги та недискримінації.

"І це також одна з основних цінностей футболу. Тому, будь ласка, давайте все запам'ятаємо це та дозволимо футболу зайняти центральне місце", - зазначено у зверненні.

Доповнення

Деякі гравці запланували мирні акції протесту.

Англієць Гаррі Кейн та дев'ять інших капітанів європейських команд носитимуть нарукавні пов'язки One Love.

Данія буде носити футболки «приглушених» тонів на знак протесту проти Катару, а постачальник екіпіровки Hummel заявив, що «не хоче бути помітним» на турнірі, який, як він стверджує, «коштував тисячі життів».

Збірна Австралії випустила відео, що закликає Катар скасувати закони про одностатеві стосунки.

Париж та інші французькі міста відмовляються показувати матчі у громадських місцях, попри те, що Франція є чинним чемпіоном.

Турнір стартує 20 листопада.

Українські Національні Новини

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