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ЧМ-2022: ФИФА призывает все страны "сосредоточиться на футболе" в Катаре

ЧМ-2022: ФИФА призывает все страны "сосредоточиться на футболе" в Катаре

Киев • УНН

 • 348491 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. ФИФА написала всем 32 командам, участвующим в чемпионате мира, с призывом «сосредоточиться на футболе» на фоне неоднозначной ситуации, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Принимающий Катар подвергался критике за свою позицию в отношении однополых отношений, репутацию в области прав человека и обращение с рабочими-мигрантами.

Детали

В письме содержится призыв не «втягивать» футбол в идеологические или политические «баталии» и не «раздавать моральные уроки».

В письме, подписанном президентом ФИФА Джанни Инфантино и генеральным секретарем Фатьмой Самурой и просмотренном BBC, говорится: "Мы знаем, что футбол не живет в вакууме, и мы в равной степени осознаем, что вокруг много проблем и трудностей политического характера в мире. Но, пожалуйста, не позволяйте футболу втягиваться в каждую идеологическую или политическую битву, которая существует".

И добавляется: "В ФИФА мы стараемся уважать все мнения и убеждения, не преподнося моральных уроков остальному миру. Ни один народ, ни культура, ни нация не «лучше» других. Этот принцип является краеугольным камнем" взаимного уважения и недискриминации.

"И это также одна из основных ценностей футбола. Поэтому, пожалуйста, давайте все запомним это и позволим футболу занять центральное место", - указано в обращении.

Дополнение

Некоторые игроки запланировали мирные акции протеста.

Англичанин Гарри Кейн и девять других капитанов европейских команд будут носить нарукавные повязки One Love.

Дания будет носить футболки «приглушенных» тонов в знак протеста против Катара, а поставщик экипировки Hummel заявил, что «не хочет быть заметным» на турнире, который, как он утверждает, «стоил тысячи жизней».

Сборная Австралии выпустила видео, призывающее Катар отменить законы об однополых отношениях.

Париж и другие французские города отказываются показывать матчи в общественных местах, несмотря на то, что Франция является действующим чемпионом.

Турнир стартует 20 ноября.

Украинские Национальные Новости

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