ЧС-2018: Сербія програла матч Швейцарії на останніх хвилинах
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Місто Калінінград приймало поєдинок другого туру квартету Е національних футбольних команд Сербії та Швейцарії, передає УНН.
Вкидання з ауту сербами на чужій половині завершилося м’якою верховою подачею Тадіча та влучним пострілом головою від Мітровіча (5 хвилина). Довгий час серби передували у рахунку, поки не настала 52 хвилина. Тоді Граніт Джака наніс точного удару з-за меж карної зони в нижній кут воріт.
Втрата концентрації на останній основній хвилині зустрічі призвела до пропущеного голу сербами. Шакірі вийшов практично віч-на-віч із воротарем та поклав м’яч під дальню стійку — 2:1.
Додамо, що Швейцарія наздогнала Бразилію у квартеті Е — по 4 очки. Сербія відстає на один бал. Коста-Ріка без набраних пунктів.