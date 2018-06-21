ЧС-2018: Хорватія впевнено розгромила Аргентину та вийшла у стадію плей-офф
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Збірна Хорватії на стадіоні у Нижньому Новгороді впевнено обіграла аргентинську збірну та забезпечила собі вихід до стадії 1/8 фіналу. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт Чемпіонату світу.
Хорвати з перших хвилин включили дуже пильний пресинг і наглухо закрили Ліонеля Мессі. Це багато в чому зумовило результат зустрічі.
У першому таймі команди кілька разів дуже небезпечно загрожували воротам, але у альбіселеста в порожні ворота не забив Енцо Перес, а у хорватів з вигідної позиції не влучив Маріо Манджукич. Розв’язка ж настала після перерви. Віллі Кабальєро на рівному місці відпасував на Анте Ребіча — так хорвати вийшли вперед. Ну а коли аргентинці великими силами пішли вперед, їх в контратаці блискучим ударом покарав ще й Лука Модріч.
Гол Івана Ракітіча в додатковий час значення вже не мав, але підсумував тотальну перевагу хорватів над зірковим суперником.
Завдяки перемозі “шашкові” достроково гарантували собі місце в плей-офф ЧС. Аргентинці ж тепер можуть взагалі туди не потрапити.