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ЧМ-2018: Хорватия уверенно разгромила Аргентину и вышла в стадию плей-офф

Киев  •  УНН

 • 12347 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Сборная Хорватии на стадионе в Нижнем Новгороде уверенно обыграла аргентинскую сборную и обеспечила себе выход в стадию 1/8 финала. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт Чемпионата мира.

Хорваты с первых минут включили очень цепкий прессинг и наглухо закрыли Лионеля Месси. Это во многом предрешило исход встречи.

В первом тайме команды несколько раз очень опасно угрожали воротам, но у альбиселесте в пустые ворота не забил Энцо Перес, а у хорватов с выгоднейшей позиции пвромахнулся Марио Манджукич. Развязка же наступила после перерыва. Вилли Кабальеро на ровном месте отпасовал на Анте Ребича — так хорваты вышли вперед. Ну а когда аргентинцы большими силами пошли вперед, их в контратаке блестящим ударом наказал еще и Лука Модрич.

Гол Ивана Ракитича в дополнительное время значения уже не имел, но подытожил тотальное превосходство хорватов над звездным соперником.

Благодаря победе “шашечные” досрочно гарантировали себе место в плей-офф ЧМ. Аргентинцы же теперь имеют все шансы вообще туда не попасть.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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