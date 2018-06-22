ЧС-2018: Франція вийшла до 1/8 фіналу, Перу - достроково вилітає

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Київ • УНН

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КИЇВ. 22 червня. УНН. На арені в Єкатеринбурзі французька національна збірна у непростому матчі змогла здолати Перу, забезпечивши собі участь у наступній стадії Чемпіонату світу та залишивши Перу “за бортом” змагань вже у другому турі групового раунду. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт FIFA.

Перуанці активно почали поєдинок, але до середини першого тайму помітно виснажилися, і це привело до появи моментів біля їх воріт. Один з таких шансів завершився голом Мбаппе - м'яч потрапив до нього рикошетом від захисника.

У латиноамериканців теж був шикарний шанс в першому таймі, але зігравший на випередження Герреро в притул не пробив Льоріса. У другому таймі характер гри не змінився. Франція грала строго по рахунку, в атаці нічого не запропонувала, але і не дозволила Перу розбігтися в атаці.Підсумок - друга поспіль мінімальна перемога "Ле Бле" на чемпіонаті, яка гарантувала їм місце в плей-офф.

Перуанці перевершили французів за володінням м'ячем (55% - 45%), володіли ініціативою і зовсім не боялися перед топовим суперником. Гарека не дозволяє своїй команді підлаштовуватися під опонента - Перу гне свою лінію, граючи в атакуючий і ефектний футбол. Інша справа, що з десяти ударів по воротам у ворота припали лише два, а Франція все-таки провела гольову атаку.

Пропустивши, Перу притиснуло команду Дідьє Дешама до її воріт, але французи якісно відбивалися 45 хвилин і забезпечили собі вихід з групи.

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