ЧС-2018: хорватський вболівальник у Загребі "перетворив" машину на гриль
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. У Загребі через високий ажіотаж навколо півфінального матчу хорватської збірної проти Англії багато вболівальників вирішили також підзаробити у приватному порядку, до прикладу — перетворивши власну машину на гриль для м’яса, інформує УНН з посиланням на хорватське видання Večernji list.
У центрі хорватської столиці тисячі місцевих мешканців, які вийшли підтримати національну збірну в організовану місцевою владою фан-зону та туристи, які опинилися в цей момент у Загребі — могли спостерігати за доволі унікальним “апаратом для грилю”, який місцевий уболівальник облаштував прямо у власному автомобілі “Volvo”.
Як повідомило місцеве видання: “Ось найкращий спосіб викликати увагу до себе у настільки важливий та історичний день для країни”. Навколо так званої кухні зібралося чимало як туристів та місцевих, які захотіли зробити фото подібного авто, так і клієнтів, які не відмовили собі у можливості придбати м’ясний продукт.
Як повідомляв УНН, Хорватія вперше в історії вийшла у фінал ЧС, вибивши Англію.