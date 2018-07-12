ЧМ-2018: хорватский болельщик в Загребе "превратил" машину на гриль
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. В Загребе из-за высокого ажиотажа вокруг полуфинального матча хорватской сборной против Англии много болельщиков решили также подзаработать в частном порядке, к примеру — превратив собственную машину на гриль для мяса, информирует УНН со ссылкой на хорватское издание Večernji list.
В центре хорватской столицы тысячи местных жителей, которые вышли поддержать национальную сборную в организованную местными властями фан-зону и туристы, которые оказались в этот момент в Загребе — могли наблюдать за довольно уникальным “аппаратом для гриля”, который местный болельщик устроил прямо в собственном автомобиле “Volvo”.
Как сообщило местное издание: “Вот лучший способ вызвать внимание к себе в столь важный и исторический день для страны”. Вокруг так называемой кухни собралось немало как туристов и местных, которые захотели сделать фото подобного авто, так и клиентов, которые не отказали себе в возможности приобрести мясной продукт.
Как сообщал УНН, Хорватия впервые в истории вышла в финал ЧМ, выбив Англию.