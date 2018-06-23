ЧС-2018: Бельгія розгромила Туніс

На 6 хвилині за порушення правил на Азарі, сам постраждалий реалізував пенальті. Через десять хвилин європейці подвоїли перевагу. Вихід два в два влучання у нижній кут воріт завершив Ромелу Лукаку. Однак представник Африки швидко повернув інтригу у гру. На 18 хвилині Бронн головою після штрафного переправив ігровий снаряд під стійку – 2:1.

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В компенсований час до першого тайму Де Брюйне вишуканим пасом розрізав оборону та вивів бомбардира "Манчестер Юнайтед" на побачення з кіпером – 3:1. У другому таймі повністю інтригу у протистоянні вбили Азар і Бачуай, причому останній ще влучав у поперечину воріт. На 3-й додатковій хвилині гол Хазрі дещо підсолодив поразку Тунісу – 5:2.

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Таким чином, бельгійці майже завоювали собі путівку до 1/8 фіналу – 6 очок. Далі йде Англія – 3, у Панами і Тунісу жодного пункту. Однак Англія та Панама мають гру в запасі.