Чотирьох українських військових поранено за добу в зоні АТО

"За добу, що минула, загиблих українських військових не було, четверо наших бійців зазнали поранень. Цих санітарних втрат сили АТО зазнали в окремих районах донецького напрямку внаслідок ворожих обстрілів", - сказав він.

Нагадаємо, бойовики за добу, з 22 на 23 січня, 41 раз обстріляли сили АТО.