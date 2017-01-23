Чотирьох українських військових поранено за добу в зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Минулої доби в зоні проведення АТО четверо українських військових зазнали поранень внаслідок ворожих обстрілів. Про це під час брифінгу в понеділок повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
"За добу, що минула, загиблих українських військових не було, четверо наших бійців зазнали поранень. Цих санітарних втрат сили АТО зазнали в окремих районах донецького напрямку внаслідок ворожих обстрілів", - сказав він.
Нагадаємо, бойовики за добу, з 22 на 23 січня, 41 раз обстріляли сили АТО.