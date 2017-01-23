Четверо украинских военных ранены за сутки в зоне АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения АТО четверо украинских военных получили ранения в результате вражеских обстрелов. Об этом во время брифинга в понедельник сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки, погибших украинских военных не было, четверо наших бойцов получили ранения. Эти потери силы АТО понесли в отдельных районах донецкого направления вследствие враждебных обстрелов", - сказал он.