Четверо украинских военных ранены за сутки в зоне АТО

КИЕВ. 23 января. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения АТО четверо украинских военных получили ранения в результате вражеских обстрелов. Об этом во время брифинга в понедельник сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.