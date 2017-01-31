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Чотирьох підозрюваних у вбивстві скупника бурштину суд взяв під варту

Київ • УНН

 • 6922 перегляди

РІВНЕ-КИЇВ. 31 січня. УНН. Чотирьох причетних до вбивства жителя села Люхча Сарненського раціону міський суд Рівного взяв під варту на 60 днів. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі прокуратури Рівненської області.

У судовому засіданні підозрювані з Житомирської області не заперечували участі в стрілянині та тому, що приїхали купити бурштин.

Чотирьом чоловікам оголошено підозру за ч.4 ст.187 Кримінального Кодексу України (розбій), із них 1 особі ще повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.115 Кримінального Кодексу України (умисне вбивство).

Як повідомляв УНН, у суботу поблизу місцевого магазину в селі Люхча четверо невідомих чоловіків здійснили збройний напад на двох місцевих жителів в відібрали у них пакет з бурштином вагою 10 кілограмів. Під час розбою один з нападників здійснив постріл з вогнепальної зброї та смертельно поранив 57-річного селянина. Останній помер в кареті швидкої допомоги. Нападників затримали у селі Бармаки поблизу Рівного. Останні, а їх виявилося 5 — усі жителі Житомирської області, перебували в автомобілі Ford на території однієї з автозаправок. У нападників вилучено 4 одиниці зброї та набої до неї, а також 8 кг каміння бурштину.

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