Четверых подозреваемых в убийстве скупщика янтаря суд взял под стражу

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Киев • УНН

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РОВНО-КИЕВ. 31 января. УНН. Четырех причастных к убийству жителя села Люхча Сарненского рациона городской суд Ровно взял под стражу на 60 дней. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Ровенской области.

В судебном заседании подозреваемые из Житомирской области не отрицали участия в стрельбе и того, что приехали купить янтарь.

Четырем мужчинам объявлено подозрение по ч.4 ст.187 Уголовного кодекса Украины (разбой), из них 1 человеку еще сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Как сообщал УНН, в субботу вблизи местного магазина в селе Люхча четверо неизвестных мужчин совершили вооруженное нападение на двух местных жителей в отобрали у них пакет с янтарем весом 10 килограммов. Во время разбоя один из нападавших выстрелил из огнестрельного оружия и смертельно ранил 57-летнего крестьянина. Последний умер в карете скорой помощи. Нападавших задержали в селе Бармаки вблизи Ровно. Последние, а их оказалось 5 - все жители Житомирской области, находившихся в автомобиле Ford на территории одной из автозаправок. У нападающих изъято 4 единицы оружия и боеприпасы, а также 8 кг камней янтаря.

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