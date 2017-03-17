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Чотирьох пекарів заарештували в Каракасі за незаконне випікання тістечок

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Четверо пекарів були заарештовані цього тижня у столиці Венесуели за нелегальне виготовлення тістечок та іншої випічки, передає УНН із посиланням на Голос Америки.

Як повідомляється, арешти стали новим етапом “хлібної війни”, яку розгорнув у країні уряд президента Ніколаса Мадуро. У більш ніж 700 пекарень Каракаса були направлені інспектори і військові для перевірки виконання урядового указу, згідно з яким не менше 90% пшениці повинно йти на виготовлення хліба, а не кондитерських виробів.

Таким чином влада Венесуели намагається врегулювати трирічну економічну кризу, яка призвела до нестачі продуктів першої необхідності, в тому числі хліба.

Як повідомляв УНН, за підсумками 2016 року інфляція у Венесуелі сягнула 800%, а ВВП країни скоротився на 18,6%.

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