Четырех пекарей арестовали в Каракасе за незаконное приготовление печенья
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Четверо пекарей были арестованы на этой неделе в столице Венесуэлы за нелегальное изготовление пирожных и другой выпечки, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.
Как сообщается, аресты стали новым этапом "хлебной войны", которую развернуло в стране правительство президента Николаса Мадуро. В более чем 700 пекарен Каракаса были направлены инспекторы и военные для проверки выполнения правительственного указа, согласно которому не менее 90% пшеницы должно идти на изготовление хлеба, а не кондитерских изделий.
Таким образом власти Венесуэлы пытаются урегулировать трехлетний экономический кризис, который привел к недостатку продуктов первой необходимости, в том числе хлеба.
Как сообщал УНН, по итогам 2016 года инфляция в Венесуэле составила 800%, а ВВП страны сократилось на 18,6%.