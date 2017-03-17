Четырех пекарей арестовали в Каракасе за незаконное приготовление печенья

Как сообщается, аресты стали новым этапом "хлебной войны", которую развернуло в стране правительство президента Николаса Мадуро. В более чем 700 пекарен Каракаса были направлены инспекторы и военные для проверки выполнения правительственного указа, согласно которому не менее 90% пшеницы должно идти на изготовление хлеба, а не кондитерских изделий.



Таким образом власти Венесуэлы пытаются урегулировать трехлетний экономический кризис, который привел к недостатку продуктов первой необходимости, в том числе хлеба.

Как сообщал УНН, по итогам 2016 года инфляция в Венесуэле составила 800%, а ВВП страны сократилось на 18,6%.