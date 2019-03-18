Чотирнадцять шахістів представлять Україну на ЧЄ в Скоп'є
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. У Македонії стартував чемпіонат Європи серед чоловіків з шахів на якому буде представлена національна команда України, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
Серед 365 учасників 17 представників України.
До складу "синьо-жовтих" увійшли:
Руслан Пономарьов, Антон Коробов, Павло Ельянов, Олександр Моїсеєнко, Юрій Кузубов, Андрій Волокітін, Петро Голубка, Віктор Матвіїшен, Еміль Мірзоєв, Віталій Сівук, Кирило Шевченко, Костянтин Борсук, Юлія Осмак і Валерій Неверов.
Варто відзначити, що загалом буде зіграно 11 турів, останній з яких пройде 29 березня.
Зауважимо, що Василь Іванчук вигравав чемпіонат Європи у 2004 році, а Олександр Моісеєнко в 2013-му.