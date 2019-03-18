Четырнадцать шахматистов представят Украину на ЧЕ в Скопье
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В Македонии стартовал чемпионат Европы среди мужчин по шахматам на котором будет представлена национальная команда Украины, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Среди 365 участников 17 представителей Украины.
В состав "сине-желтых" вошли:
Руслан Пономарев, Антон Коробов, Павел Эльянов, Александр Моисеенко, Юрий Кузубов, Андрей Волокитин, Петр Голубка, Виктор Матвиишен, Эмиль Мирзоев, Виталий Сивук, Кирилл Шевченко, Константин Борсук, Юлия Осмак и Валерий Неверов.
Стоит отметить, что в целом будет сыграно 11 туров, последний из которых пройдет 29 марта.
Заметим, что Василий Иванчук выигрывал чемпионат Европы в 2004 году, а Александр Моисеенко в 2013-м.