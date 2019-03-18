Четырнадцать шахматистов представят Украину на ЧЕ в Скопье

Среди 365 участников 17 представителей Украины.

В состав "сине-желтых" вошли:

Руслан Пономарев, Антон Коробов, Павел Эльянов, Александр Моисеенко, Юрий Кузубов, Андрей Волокитин, Петр Голубка, Виктор Матвиишен, Эмиль Мирзоев, Виталий Сивук, Кирилл Шевченко, Константин Борсук, Юлия Осмак и Валерий Неверов.

Стоит отметить, что в целом будет сыграно 11 туров, последний из которых пройдет 29 марта.

Заметим, что Василий Иванчук выигрывал чемпионат Европы в 2004 году, а Александр Моисеенко в 2013-м.