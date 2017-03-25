Чотириповерхівка горіла у центрі Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. У центрі столиці на даху чотириповерхового житлового будинку сталася пожежа. Про це повідомляє прес-служба ДСНС, передає УНН.
Так, 24 березня о 13:05 рятувальники отримали повідомлення, що у чотириповерховому житловому будинку на вул. Мала Житомирська, 20а виникла пожежа.
"По прибуттю пожежники встановили, що пожежа сталася на даху житлового будинку", - йдеться у повідомленні.
Вогнеборці ліквідували пожежу.
"Загиблих і травмованих внаслідок пожежі немає. Причина пожежі встановлюється", - уточнили у ДСНС.
Нагадаємо, троє людей загинули в пожежі на Донеччині.