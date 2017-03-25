Четырехэтажка горела в центре Киева

Так, 24 марта в 13:05 спасатели получили сообщение, что в четырехэтажном жилом доме на ул. Малая Житомирская, 20а произошел пожар.

"По прибытию пожарные установили, что пожар произошел на крыше жилого дома", - говорится в сообщении.

Пожарные ликвидировали пожар.

"Погибших и травмированных в результате пожара нет. Причина пожара устанавливается", - уточнили в ГСЧС.

Напомним, три человека погибли в пожаре в Донецкой области.