Чотири роки без Януковича: як живуть страуси в Межигір’ї

На території парку є три вольєри зі страусами. В них мешкають представники трьох різних видів: африканський страус, американський Нанду та австралійський Ему. І хоча, страуси більше полюбляють теплий клімат – зиму вони переносять досить легко.

"Хоч вони і африканські, але народились тут. Тому акліматизувались нормально. Та й у будиночках в них тепло", - розповів співробітник комплексу, який доглядає за тваринами.

За його словами їхнє пір’я гарний теплоізолятор, а вчасне і якісне годування лише допомагає зберігати тепло. На території кожного вольєра побудовані будиночки, в яких птахи ховаються від опадів, харчуються та відкладають яйця.



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Проте, за словами працівника зоопарку, потомство з’являється не дуже активно. "Яєць багато буває, але вони всі "болтушки" без потомства. Влітку було близько 30 яєць, і жодне з них не вилупилося", - каже співробітник зоопарку.

Низьку плодючість він пов’язує з віком тварин. Через те що самці молоді, а самки надто старі, потомство або не з’являється, або народжується надто слабким.

"Те яйце, яке з’явилося у квітні цього року ми поміщали в інкубатор. Не знали що з ним буде. Врешті-решт вилупилось, але страусеня було таке слабке, що прожило зовсім недовго і померло", - згадує наглядач за тваринами.

Він каже, що за часи відсутності Віктора Януковича встигло народитися не менше чотирьох страусів. Один з них африканський страус Жора. Улюбленцю колективу нещодавно виповнилося 4 роки. "На Жору ще надія. Він у нас міцний. Та й взагалі, чекаємо весни. Може тоді справи з пташенятами підуть краще", - сподівається працівник парку.



Як повідомляв УНН, з резиденції колишнього президента України Віктора Януковича до будинку Генеральної прокуратури привезли частину зоопарку.