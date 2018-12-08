Четыре года без Януковича: как живут страусы в Межигорье

На территории парка есть три вольера со страусами. В них проживают представители трех разных видов: африканский страус, американский Нанду и австралийский Ему. И хотя, страусы больше любят теплый климат - зиму они переносят достаточно легко.

"Хотя они и африканские, но родились здесь. Поэтому акклиматизировались нормально. Да и в домиках у них тепло", - рассказал сотрудник комплекса, который ухаживает за животными.

По его словам их перья хороший теплоизолятор, а своевременное и качественное кормление только помогает сохранять тепло. На территории каждого вольера построены домики, в которых птицы прячутся от осадков, питаются и откладывают яйца.



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Однако, по словам работника зоопарка, потомство появляется не очень активно. "Яиц много бывает, но они все "болтушки" без потомства. Летом было около 30 яиц, и ни один страус из них не вылупился", - говорит сотрудник зоопарка.

Низкую плодовитость он связывает с возрастом животных. Так как самцы молодые, а самки слишком старые, потомство или не появляется, или рождается слишком слабым.

"То яйцо, которое появилось в апреле этого года мы помещали в инкубатор. Не знали что с ним будет. В конце концов вылупился, но страусенок был таким слабым, что прожил совсем недолго и умер", - вспоминает смотритель за животными.

Он говорит, что за время отсутствия Виктора Януковича успело родиться не менее четырех страусов. Один из них африканский страус Жора. Любимцу коллектива недавно исполнилось 4 года. "На Жору еще есть надежда. Он у нас крепкий. Да и вообще, ждем весны. Может тогда дела с птенцами пойдут лучше", - надеется работник парка.



Как сообщал УНН, из резиденции бывшего президента Украины Виктора Януковича в здание Генеральной прокуратуры привезли часть зоопарка.