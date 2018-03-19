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Чотири особи загинули через зіткнення легковика з вантажівкою на Київщині

Чотири особи загинули через зіткнення легковика з вантажівкою на Київщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Через зіткнення легкового автомобіля з вантажівкою у Київській області чотири людини загинуло, ще одна отримала травми. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Київській області, передає УНН.

“Вчора, 18 березня, о 18.40 на 48 км автодороги Київ-Овруч поблизу с.Феневичі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів "BMW" та "ЗІЛ". У результаті ДТП водій та троє пасажирів легковика — загинули”, — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що водій автомобіля “BMW” з держномерами литовської реєстрації на заокругленій ділянці автодороги не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з вантажним автомобілем “ЗІЛ”.

У результаті ДТП водій легкового авто 25-річний та його пасажири 26, 27-річного віку від отриманих тяжких травм, несумісних з життям, померли на місці аварії.

Пасажирка вантажівки, 49-річна жінка, каретою швидкої допомоги доправлена до районної лікарні, де їй діагностували забійна рана носа, закриту травму голови та струг головного мозку.

Всі потерпілі дорожньо-транспортної пригоди — жителі села Феневичі, Іванківського району.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Наразі встановлюються всі обставини та причини ДТП, опитуються свідки.

Нагадаємо, у субботу, 17 березня, близько 7:40 неподалік села Орява Сколівського району на Львівщині перекинувся пасажирський автобус, у результаті чого троє людей отримали травми.

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