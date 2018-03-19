Четыре человека погибли в столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Из-за столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Киевской области четыре человека погибли, еще один получил травмы. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Киевской области, передает УНН.
"Вчера, 18 марта, в 18.40 на 48 км автодороги Киев-Овруч вблизи с.Феневичи произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей "BMW" и "ЗИЛ". В результате ДТП водитель и трое пассажиров легковушки - погибли", - говорится в сообщении.
Установлено, что водитель автомобиля "BMW" с госномерами литовской регистрации на закругленном участке автодороги не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с грузовым автомобилем "ЗИЛ".
В результате ДТП 25-летний водитель легкового автомобиля и его пассажиры 26, 27-летнего возраста от полученных тяжелых травм, несовместимых с жизнью, скончались на месте аварии.
Пассажирка грузовика, 49-летняя женщина, каретой скорой помощи доставлена в районную больницу, где ей диагностировали рану носа, закрытую травму головы и струс головного мозга.
Все пострадавшие ДТП - жители села Феневичи, Иванковского района.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП, опрашиваются свидетели.
Напомним, в субботу, 17 марта, около 7:40 возле села Орява Сколевского района на Львовщине перевернулся пассажирский автобус, в результате чего три человека получили травмы.