Чотири людини загинули в результаті вибуху в столиці Колумбії

КИЇВ. 11 травня. УНН. Щонайменше чотири людини стали жертвами вибуху, який стався в столиці Колумбії Боготі. Від вибуху розійшлось масштабне облако пилу, від якого також постраждали люди. Окрім загиблих, постраждало ще як мімімум 10 осіб. Про це в п'ятницю повідомила газета El Tiempo, передає УНН.