Чотири людини загинули в результаті вибуху в столиці Колумбії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Щонайменше чотири людини стали жертвами вибуху, який стався в столиці Колумбії Боготі. Від вибуху розійшлось масштабне облако пилу, від якого також постраждали люди. Окрім загиблих, постраждало ще як мімімум 10 осіб. Про це в п'ятницю повідомила газета El Tiempo, передає УНН.
За даними видання, інцидент стався вдень в п'ятницю в одному з будинків в західній частині міста.
Відомо, що чотири людини загинули на місці, ще 10 отримали травми різного ступеня тяжкості і були доставлені в лікарні. Повідомляється, що в результаті вибуху пошкодження отримали автомобілі, які проїжджали повз будівлю.
В даний час район, де стався інцидент, перекритий, на місці працюють пожежники і медики. За попередніми даними, причиною вибуху міг стати витік газу.
¡MUCHA ATENCIÓN! Este video muestra el momento de la explosión en la Avenida Rojas con calle 70. #LoÚltimoEnLaCity pic.twitter.com/TAohFuerCw— Canal Citytv (@Citytv) 10 травня 2019 р.
Нагадаємо, пожежа на газовій заправці стала причиною вибуху в Чечні.