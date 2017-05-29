Чотири людини загинули і десятки постраждали в тисняві перед футбольним матчем в Гондурасі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Тиснява на переповненому стадіоні в Гондурасі перед початком футбольного матчу "Мотагуа" - "Гондурас Прогресо" привела до загибелі чотирьох осіб, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Зазначається, що десятки людей отримали різні травми.
Інцидент стався на Національному стадіоні у Тегусігальпі. На гру було продано занадто багато квитків, через це на вході виникла тиснява.
Як підсумок, причиною смерті людей стало задуха, а багато постраждалих були доставлені в лікарні з різними переломами.
Нагадаємо, на шосе біля столиці Гондурасу Тегусігальпі в результаті зіткнення автоцистерни і автобуса загинули 17 людей.