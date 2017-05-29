Четыре человека погибли и десятки пострадали в давке перед футбольным матчем в Гондурасе

Отмечается, что десятки человек получили различные травмы.

Инцидент произошел на Национальном стадионе в Тегусигальпе. На игру было продано слишком много билетов, поэтому на входе возникла давка.

Как итог, причиной смерти людей стало удушье, а многие пострадавшие были доставлены в больницу с различными переломами.

Напомним, на шоссе близ столицы Гондураса Тегусигальпе в результате столкновения автоцистерны и автобуса погибли 17 человек.