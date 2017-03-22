Чотири людини загинули, 18 постраждали в серії нападів у Нігерії

Як зазначається, напади сталися у таборі бездомних в штаті Борно.

Нагадаємо, у січні від 25 до 50 осіб загинули в Нігерії у результаті авіаційного удару, завданого помилково урядовими силами по табору біженців під час операції проти екстремістського угруповання "Боко харам".