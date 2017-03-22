Четыре человека погибли, 18 пострадали в серии нападений в Нигерии
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. По меньшей мере четыре человека погибли и 18 пострадали в результате серии нападений смертников на севере Нигерии. Об этом со ссылкой на местный источник сообщает Xinhua, передает УНН.
Как отмечается, нападения произошли в лагере бездомных в штате Борно.
Напомним, в январе от 25 до 50 человек погибли в Нигерии в результате авиационного удара, нанесенного по ошибке правительственными силами по лагерю беженцев во время операции против экстремистской группировки "Боко харам".