Четыре человека погибли, 18 пострадали в серии нападений в Нигерии

Как отмечается, нападения произошли в лагере бездомных в штате Борно.

Напомним, в январе от 25 до 50 человек погибли в Нигерии в результате авиационного удара, нанесенного по ошибке правительственными силами по лагерю беженцев во время операции против экстремистской группировки "Боко харам".