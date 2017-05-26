Чотири авто зіткнулись на Житомирщині: семеро людей постраждали
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. В Житомирській області через зіткнення чотирьох авто травми отримали семеро людей. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Житомирської області.
За попередньою інформацією, водій автомобіля “Volkswagen T5”, 42-річна жителька Київщини, рухаючись по автодорозі Виступовичі—Житомир на перехресті не надала перевагу у русі, допустивши зіткнення з автомобілем “KIA Sportage” під керуванням 47-річного жителя м. Одеси, який рухався автошляхом Київ-Ковель.
Унаслідок зіткнення автомобіль “KIA” зіштовхнувся з вантажівкою “DAF” під керуванням 49-річного жителя Київської області, який рухався у зустрічному напрямку. У подальшому некерований “KIA Sportage” зіштовхнувся з “KIA Sorento” під керуванням 33-річного жителя Олевського району.
У результаті ДТП травми різного ступеню тяжкості отримали водій автомобіля “KIA Sportage” та його пасажири — 49-річна дружина та 14-річна донька, жителі м. Одеси. Жінку було госпіталізовано до травматологічного відділення Коростенської лікарні.
Також травми отримав водій автомобіля “KIA Sorento” та його пасажири: 33-річна дружина й 11-річні син з донькою. Усіх їх з травмами різного ступеню тяжкості було госпіталізовано.
Розпочатого досудового розслідування за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ поліція з’ясовує усі причини та обставини, що призвели до ДТП.
Як повідомляв УНН, внаслідок ДТП на Хмельниччині загинуло двоє людей.