Четыре авто столкнулись в Житомирской области: семь человек пострадали

По предварительной информации, водитель автомобиля "Volkswagen T5", 42-летняя жительница Киевской области, двигаясь по автодороге Выступовичи-Житомир на перекрестке не предоставила преимущество в движении, допустив столкновение с автомобилем "KIA Sportage" под управлением 47-летнего жителя. Одессы, двигался по автодороге Киев-Ковель.

В результате столкновения автомобиль "KIA" столкнулся с грузовиком "DAF" под управлением 49-летнего жителя Киевской области, который двигался во встречном направлении. В дальнейшем неуправляемый "KIA Sportage" столкнулся с "KIA Sorento" под управлением 33-летнего жителя Олевского района.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель автомобиля "KIA Sportage" и его пассажиры - 49-летняя жена и 14-летняя дочь, жители г. Одессы. Женщину госпитализировали в травматологическое отделение Коростенской больницы.

Также травмы получил водитель автомобиля "KIA Sorento" и его пассажиры: 33-летняя женщина и 11-летние сын с дочкой. Все они с травмами разной степени тяжести были госпитализированы.

Начатого досудебного расследования по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК полиция выясняет все причины и обстоятельства, приведшие к ДТП.

Как сообщал УНН, в результате ДТП в Хмельницкой области погибли два человека.