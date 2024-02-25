Чорноморським коридором пройшло вже 861 судно та 26 мільйонів метричних тонн вантажів
Київ • УНН
Під час російського повномасштабного вторгнення через гуманітарний коридор у Чорному морі пройшло 861 судно з 26 мільйонами метричних тонн вантажів.
За 2 роки повномасштабного вторгнення рф в Україну через Чорноморський гуманітарний коридор пройшло 861 судно та 26 мільйонів метричних тонн вантажів. Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк, передає УНН.
Деталі
Український чорноморський гуманітарний коридор продовжує функціонувати під час дворічної повномасштабної війни рф проти України.
За цей період через коридор пройшло 861 судно та 26 мільйонів метричних тонн вантажів.
Україна продовжує годувати світ, підтримувати своїх фермерів, промисловість та економіку
Нагадаємо
10 серпня 2023 року Україна представила ініціативу щодо створення коридору для торгових суден у Чорному морі.
Зеленський про російський зрив зернової угоди: "Навіть без рф треба робити все, щоб використовувати Чорноморський коридор"17.07.23, 15:47 • 310903 перегляди