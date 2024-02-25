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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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The Guardian

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Чорноморським коридором пройшло вже 861 судно та 26 мільйонів метричних тонн вантажів

Київ • УНН

 • 26307 перегляди

Під час російського повномасштабного вторгнення через гуманітарний коридор у Чорному морі пройшло 861 судно з 26 мільйонами метричних тонн вантажів.

Чорноморським коридором пройшло вже 861 судно та 26 мільйонів метричних тонн вантажів

За 2 роки повномасштабного вторгнення рф в Україну через Чорноморський гуманітарний коридор пройшло 861 судно та 26 мільйонів метричних тонн вантажів. Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк, передає УНН.

Деталі

Український чорноморський гуманітарний коридор продовжує функціонувати під час дворічної повномасштабної війни рф проти України.

За цей період через коридор пройшло 861 судно та 26 мільйонів метричних тонн вантажів.

Україна продовжує годувати світ, підтримувати своїх фермерів, промисловість та економіку 

 – заявила Бріджит Брінк.

Нагадаємо

10 серпня 2023 року Україна представила ініціативу щодо створення  коридору для торгових суден у Чорному морі.

Зеленський про російський зрив зернової угоди: "Навіть без рф треба робити все, щоб використовувати Чорноморський коридор"17.07.23, 15:47 • 310903 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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