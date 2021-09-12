"Чорноморець" та "Минай" продовжили нічийну серію в чемпіонаті України
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Футболісти "Минаю" приймали новачка цього сезону УПЛ одеський "Чорноморець" у зустрічі сьомого туру чемпіонату, передає УНН.
Деталі
На 42 хвилині господарів вперед вивів Антон Байдал, а на 53 перевагу подвоїв Олег Вишневський. Однак недовго "Минай" мав перевагу у два голи, адже Владислав Ванат її зменшив (56). В середині тайму Артур Авагімян вирівняв становище на табло – 2:2.
Отже, "Чорноморець" 180-й раз зіграв внічию в історії виступів в УПЛ.
Варто зазначити, що безвиграшна серія "Минаю" в чемпіонаті сягнула п'яти поєдинків. Клуб має шість пунктів і йде 11-м. "Чорноморець" з 5-ма очками тільки 14-й.
Доповнення
У наступному турі "Минай" в гостях змагатиметься із "Ворсклою", а одесити відправляться в гості до "Зорі".