"Черноморец" и "Минай" продлили ничейную серию в чемпионате Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Футболисты "Миная" принимали новичка этого сезона УПЛ одесский "Черноморец" во встрече седьмого тура чемпионата, передает УНН.
Детали
На 42 минуте хозяев вперед вывел Антон Байдала, а на 53 преимущество удвоил Олег Вишневский. Однако недолго "Минай" имел преимущество в два гола, ведь Владислав Ванат ее уменьшил (56). В середине тайма Артур Авагимян выровнял положение на табло - 2:2.
Итак, "Черноморец" 180-й раз сыграл вничью в истории выступлений в УПЛ.
Стоит отметить, что безвыигрышная серия "Минай" в чемпионате достигла пяти поединков. Клуб имеет шесть пунктов и идет 11-м. "Черноморец" с 5-ю очками только 14-й.
Дополнение
В следующем туре "Минай" в гостях сразится с "Ворсклой", а одесситы отправятся в гости к "Зари".