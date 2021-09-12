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"Черноморец" и "Минай" продлили ничейную серию в чемпионате Украины

"Черноморец" и "Минай" продлили ничейную серию в чемпионате Украины

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 сентября. УНН. Футболисты "Миная" принимали новичка этого сезона УПЛ одесский "Черноморец" во встрече седьмого тура чемпионата, передает УНН.

Детали

На 42 минуте хозяев вперед вывел Антон Байдала, а на 53 преимущество удвоил Олег Вишневский. Однако недолго "Минай" имел преимущество в два гола, ведь Владислав Ванат ее уменьшил (56). В середине тайма Артур Авагимян выровнял положение на табло - 2:2.

Итак, "Черноморец" 180-й раз сыграл вничью в истории выступлений в УПЛ.

Стоит отметить, что безвыигрышная серия "Минай" в чемпионате достигла пяти поединков. Клуб имеет шесть пунктов и идет 11-м. "Черноморец" с 5-ю очками только 14-й.

Дополнение

В следующем туре "Минай" в гостях сразится с "Ворсклой", а одесситы отправятся в гости к "Зари".

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