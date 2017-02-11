"Чорноморець" орендував бразильського нападника Дж.Сантоса
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Одеський "Чорноморець" домовився із СК "Капфенберг" (Австрія) щодо орендної угоди 25-річного бразильського нападника Джордже Еліаса дос Сантоса, повідомляє УНН з посиланням на сайт "моряків".
Контракт з футболістом розрахований на один рік з пріоритетним правом викупу форварда "Чорноморцем". Бразилець вже прибув в розташування одеситів і в суботу приступить до тренувань у складі команди "моряків".
Варто відзначити, що Джордже Еліас Дос Сантос витупав в бразильських командах "Можі Мірім", "Ікаса", "Арапонгас". З 2015 року захищав кольори СК "Капфенберг" в першій лізі чемпіонату Австрії (44 матчі, 21 гол). У поточному сезоні забив 10 м'ячів і віддав дві результативні передачі в 20 офіційних іграх.
Додамо також, бразилець входить в "п'ятірку" кращих бомбардирів другого австрійського дивізіону.