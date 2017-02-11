"Черноморец" арендовал бразильского нападающего Дж.Сантоса

Контракт с футболистом рассчитан на один год с приоритетным правом выкупа форварда "Черноморцем". Бразилец уже прибыл в расположение одесситов и в субботу приступит к тренировкам в составе команды "моряков".

Стоит отметить, что Джордж Элиас Дос Сантос витупал в бразильских командах "Можи Мирим", "Икаса", "Арапонгас". С 2015 года защищал цвета СК "Капфенберг" в первой лиге чемпионата Австрии (44 матча, 21 гол). В текущем сезоне забил 10 мячей и отдал две результативные передачи в 20 официальных играх.

Добавим также, бразилец входит в "пятерку" лучших бомбардиров второго австрийского дивизиона.