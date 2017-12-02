"Чорноморець" і "Зоря" зіграли внічию у 18-му турі УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. В Одесі на стадіоні "Чорноморець" однойменна команда за присутності 4242 глядачів приймала "Зорю" в рамках 18-го туру Української Прем'єр-ліги, передає УНН.
Зустріч ознаменувалася трьома вилученнями. Васін залишив у меншості господарів на 18-й хвилині, Втім, минуло якихось 15 хвилин, і кадровий потенціал колективів вирівнявся (дії Бабенка були так само невмотивовані, як Васіна). На 76-й хвилині у "моряків" стало ще на одного гравця менше, адже Н'діайе отримав червону картку.
Командам вдалося обмінятися голами в середині другої половини – у господарів забив Хобленко, а у колективу з Луганську відзначився Сваток (1:1).
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"Ми володіли ініціативою обидва тайми. Якщо торкнутися суддівства, то всі видалення по-ділу. Особисто я так бачу. Погано, що ми не зуміли дотиснути суперника і забити переможний гол. Нам ця перемога була потрібна", - сказав наставник "Зорі" Юрій Вернидуб.
Додамо, що "Зоря" має 24 очки, а "Чорноморець" 16. Команди відповідно займають 6 і 0 місця в таблиці.