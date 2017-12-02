"Черноморец" и "Заря" сыграли вничью в 18-м туре УПЛ

Встреча ознаменовалась тремя удалениями. Васин оставил в меньшинстве хозяев на 18-й минуте, впрочем, прошло каких-то 15 минут, и кадровый потенциал коллективов выровнялся (действия Бабенко были так же немотивированные, как Васина). На 76-й минуте у "моряков" стало еще на одного игрока меньше, ведь Н'Диайе получил красную карточку.

Командам удалось обменяться голами в середине второй половины - у хозяев забил Хобленко, а у коллектива из Луганска отличился Сваток (1:1).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Двумя поединками стартует 18-й тур УПЛ

"Мы владели инициативой оба тайма. Если коснуться судейства, то все удаления по делу. Лично я так вижу. Плохо, что мы не сумели дожать соперника и забить победный гол. Нам эта победа была нужна", - сказал наставник "Зари" Юрий Вернидуб.

Добавим, что "Заря" имеет 24 очка, а "Черноморец" - 16. Команды соответственно занимают 6 и 0 места в таблице.