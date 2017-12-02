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"Черноморец" и "Заря" сыграли вничью в 18-м туре УПЛ

"Черноморец" и "Заря" сыграли вничью в 18-м туре УПЛ

Киев  •  УНН

 • 13828 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Одессе на стадионе "Черноморец" одноименная команда в присутствии 4242 зрителей принимала "Зарю" в рамках 18-го тура Украинской Премьер-лиги, передает УНН.

Встреча ознаменовалась тремя удалениями. Васин оставил в меньшинстве хозяев на 18-й минуте, впрочем, прошло каких-то 15 минут, и кадровый потенциал коллективов выровнялся (действия Бабенко были так же немотивированные, как Васина). На 76-й минуте у "моряков" стало еще на одного игрока меньше, ведь Н'Диайе получил красную карточку.

Командам удалось обменяться голами в середине второй половины - у хозяев забил Хобленко, а у коллектива из Луганска отличился Сваток (1:1).

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"Мы владели инициативой оба тайма. Если коснуться судейства, то все удаления по делу. Лично я так вижу. Плохо, что мы не сумели дожать соперника и забить победный гол. Нам эта победа была нужна", - сказал наставник "Зари" Юрий Вернидуб.

Добавим, что "Заря" имеет 24 очка, а "Черноморец" - 16. Команды соответственно занимают 6 и 0 места в таблице.

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