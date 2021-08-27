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Чорногорія вилучила понад тонну кокаїну в партії бананів

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. В п’ятницю поліція Чорногорії повідомила, що вони вилучили понад тонну кокаїну, що є найбільшою в історії країни партією наркотиків, захованою в коробки з бананами, а також заарештували двох осіб. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Рейд був проведений в Можановічах, передмісті столиці країни Подгориці, говориться у повідомленні національної поліції.

“Поліція і митниця Чорногорії вилучили 1 205 пачок кокаїну... в партії бананів... загальною вагою більше однієї тонни”, — йдеться в повідомленні.

“Який подвиг чорногорської поліції. Ми робимо те, що обіцяли: Чорногорія не буде країною злочинності”, — заявив заступник прем’єр-міністра Дрітан Абазовіч.

Доповнення

Чорногорія, член НАТО і колишня югославська республіка, також є кандидатом в члени Європейського Союзу, але перш ніж приєднатися до блоку, вона повинна викорінити організовану злочинність і корупцію.

В останні місяці Чорногорія і сусідня Сербія, яка також прагне приєднатися до ЄС, активізували свою боротьбу з організованою злочинністю, заарештувавши десятки людей за підозрою у вбивствах, викраденнях, контрабанді наркотиків і змовах з метою вбивства суперників і державних чиновників.

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