Чорногорія обрала нового президента
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. У Чорногорії обрали нового президента, ним став представник проєвропейської партії Яков Мілатович, за якого проголосували 58,9% виборців, передає УНН з посиланням на результати підрахунку бюлетенів.
Деталі
Попередній Президент Чорногорії Міло Джуканович програв вибори. Натомість виграв президентські перегони опозиційний кандидат Яков Мілатович і тепер очолюватиме Чорногорію впродовж наступних п’яти років.
Доповнення
За резульатами, за Якова Мілатовича проголосували приблизно 60% виборців. Явка на вибори становила 70%.
Після визначення президента в країні повинні пройти позачергові парламентські вибори, які починуться 11 червня.
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