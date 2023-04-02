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Чорногорія обрала нового президента

Чорногорія обрала нового президента

Київ • УНН

 • 1422202 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. У Чорногорії обрали нового президента, ним став представник проєвропейської партії Яков Мілатович, за якого проголосували 58,9% виборців, передає УНН з посиланням на результати підрахунку бюлетенів.

Деталі

Попередній Президент Чорногорії Міло Джуканович програв вибори. Натомість виграв президентські перегони опозиційний кандидат Яков Мілатович і тепер очолюватиме Чорногорію впродовж наступних п’яти років.

Доповнення

За резульатами, за Якова Мілатовича проголосували приблизно 60% виборців. Явка на вибори становила 70%.

Після визначення президента в країні повинні пройти позачергові парламентські вибори, які починуться 11 червня.

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