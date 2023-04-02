Черногория избрала нового президента
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Черногории избрали нового президента, им стал представитель проевропейской партии Яков Милатович, за которого проголосовали 58,9% избирателей, передает УНН со ссылкой на результаты подсчета бюллетеней.
Детали
Предыдущий Президент Черногории Мило Джуканович проиграл выборы. Зато выиграл президентскую гонку оппозиционный кандидат Яков Милатович и теперь будет возглавлять Черногорию в течение следующих п’пяти лет.
Дополнение
По результатам, за Якова Милатовича проголосовали примерно 60% избирателей. Явка на выборы составила 70%.
После определения президента в стране должны пройти внеочередные парламентские выборы, которые начнутся 11 июня.
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