Черногория избрала нового президента

Детали

Предыдущий Президент Черногории Мило Джуканович проиграл выборы. Зато выиграл президентскую гонку оппозиционный кандидат Яков Милатович и теперь будет возглавлять Черногорию в течение следующих п’пяти лет.

Дополнение

По результатам, за Якова Милатовича проголосовали примерно 60% избирателей. Явка на выборы составила 70%.

После определения президента в стране должны пройти внеочередные парламентские выборы, которые начнутся 11 июня.

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