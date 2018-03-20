Чорнобиль або закордон: КМДА розглянула варіанти демеркуризації заводу "Радикал"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. До кінця поточного року буде завершена робота над проектом з демеркуризації території столичного заводу "Радикал". Про це повідомив заступник директора департаменту промисловості КМДА Анатолій Богдан під час засідання тимчасової контрольної комісії Київради, передає кореспондент УНН.
Він нагадав, що кошти на очищення заводу від отрутохімікатів були виділені місцевою владою ще у липні минулого року. Планувалося зібрати, перевезти та утилізувати небезпечні відходи із "Радикалу".
Три місяці потому були проведено відкриті торги на закупівлю відповідних послуг, участь в яких взяло три спеціалізованих підприємства, що мають ліцензію на поводження з небезпечними відходами.
"Однак, зважаючи на те, що до переліку відходів (зазначається у ліцензії), на поводження з якими отримано ліцензії учасниками торгів, не входять відходи, що містять пестициди, тендерним комітетом Департаменту прийнято рішення відхилити пропозиції вказаних учасників як такі, що не відповідають умовам тендерної документації, та відмінити торги згідно з вимогами Закону України "Про публічні закупівлі", - зазначив він.
Згодом був оголошений повторний тендер, в якому участь взяв лише один учасник.
"А тому, згідно з чинним законодавством України, торги не відбулися", - пояснив А.Богдан.
Поряд з цим, у КМДА тривають дискусії щодо варіантів демеркуризації підприємства. Йдеться зокрема, про вивезення відходів у зону відчуження, або на територію інших країн. Також пропонується зібрати ртуть із заводу гравітаційним методом.
"Так чи інакше, але на сьогодні у нас є всі підстави вважати, що в цьому році ми замовимо і отримаємо проект демеркуризації заводу "Радикал", - запевнив А.Богдан.