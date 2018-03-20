Чернобыль или заграница: КГГА рассмотрела варианты демеркуризации завода "Радикал"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. До конца текущего года будет завершена работа над проектом по демеркуризации территории столичного завода "Радикал". Об этом сообщил заместитель директора департамента промышленности КГГА Анатолий Богдан во время заседания временной контрольной комиссии Киевсовета, передает корреспондент УНН.
Он напомнил, что средства на очистку завода от ядохимикатов были выделены местными властями еще в июле прошлого года. Планировалось собрать, перевезти и утилизировать опасные отходы с "Радикала".
Тремя месяцами позже были проведены открытые торги на закупку соответствующих услуг, участие в которых приняло три специализированных предприятия, имеющие лицензию на обращение с опасными отходами.
"Однако, несмотря на то, что в перечень отходов (указывается в лицензии), на обращение с которыми получены лицензии участниками торгов, не входят отходы, содержащие пестициды, тендерным комитетом Департамента принято решение отклонить предложения указанных участников как такие, которые не соответствуют условиям тендерной документации, и отменить торги в соответствии с требованиями Закона Украины "О публичных закупках", - отметил он.
Впоследствии был объявлен повторный тендер, в котором участие принял только один участник.
"А потому, согласно действующему законодательству Украины, торги не состоялись", - пояснил А.Богдан.
Наряду с этим, в КГГА продолжаются дискуссии относительно вариантов демеркуризации предприятия. Речь идет в частности, о вывозе отходов в зону отчуждения, или на территорию других стран. Также предлагается собрать ртуть с завода гравитационным методом.
"Так или иначе, но на сегодня у нас есть все основания полагать, что в этом году мы закажем и получим проект демеркуризации завода "Радикал", - заверил А.Богдан.