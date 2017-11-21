Чорна п'ятниця в Україні: експерт розповів, на які знижки розраховувати

Як повідомив у коментарі УНН директор української Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко, все досить неоднозначно. За його словами, справа в тому, що в Україні ця традиція відносно нова, крім того, наші торгові мережі не ризикують робити знижки 70-90%, як це прийнято в США. Там середня знижка становить 50-60%.

“Українці ж можуть розраховувати на знижки в 15-30%, тобто в середньому це 20%”, — зазначив експерт.

При цьому варто відзначити, що традиційно, найбільші знижки пропонуються у fashion-сегменті (30-50%), а на техніку вони рідко перевищують 20% поріг.

Як уточнив А. Дорошенко, споживачі дійсно отримують знижки, однак певні маркетингові ходи також присутні. Зокрема, якщо покупець не підготовлений і орієнтується виключно на рекламу. У зв’язку з цим директор Асоціації постачальників торговельних мереж рекомендує заздалегідь готуватися до розпродажу.

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“Слід витратити час і проаналізувати ціни товарів, які ви хочете придбати. Порівняти ціни у різних магазинах, можливо навіть у різних країнах. Може статись, що у когось є потрібний вам товар, який навіть без розпродажу, коштує дешевше або стільки ж, скільки товар зі знижкою в іншому магазині. Це означає, що у цій компанії просто завищені ціни. Таким чином, навіть до шопінгу потрібно ставитись відповідально”, — пояснив фахівець.

При цьому, за словами експерта, на відміну від інших країн, спрогнозувати скільки можуть витратити українці під час “Чорної п’ятниці” неможливо. Вся справа в тому, що навіть відомі бренди можуть продавати контрабандні товари.

“В умовах, коли 40% економіки перебуває у тіні, бізнес не хоче розкривати дані. Останні кілька років навіть торгові мережі, що працюють легально, не розкривають інформацію про свої обороти. Тому навіть профільні асоціації не можуть дати оцінку тому, скільки витрачають українці у дні розпродажів”, — підкреслив О.Дорошенко.

На Заході ж, як зазначив фахівець, ситуація зовсім інша.

“Там компанії публікують щорічну статистику, пишаючись, тим, що вони продали. Але це в зростаючій економіці. У нас же, в умовах падаючої економіки, ніхто не хоче надавати цифри, тому що розуміють, що такими цифрами пишатися не можна. Крім того, у наших реаліях немає гарантії того, що компанію, після публікації подібних даних не „заклюють“ конкуренти. Тому навіть ті компанії, які працюють в „білу“ вважають за краще приховувати подібні дані, щоб уникнути проблем”, — додав експерт.

Звернемо увагу, хоча кілька років тому магазини ще могли шахраювати і завищувати ціни перед глобальним розпродажем, а потім продавати товар за колишніми цінами нібито зі знижкою, то вже зараз на таке мало-хто наважиться. Справа в тому, що раніше кілька торгових мереж попалися на таких махінаціях, що дуже вдарило по їхній репутації. На подібні виверти сьогодні можуть піти лише маленькі мережі та компанії, які торгують нелегально ввезеними в Україну товарами.

Якщо ж покупець упіймає недобросовісного продавця на гарячому, то він завжди може подати скаргу до Держпродпотребслужби, адже подібні махінації є порушенням закону про захист прав споживачів. Порушникові в такому випадку загрожує штраф. Однак за даними відомства, подібні скарги надходять до них вкрай рідко.

Як бачимо, українці дійсно можуть розраховувати на реальні знижки під час глобального розпродажу. Однак не варто бути занадто наївними і довірливими, не варто втрачати розум, а головне — не чекати, що знижки будуть захмарними.

Нагадаємо, найпопулярнішими товарами, які купують на розпродажах в “Чорну п’ятницю” по всьому світу є гаджети, побутова техніка та електроніка.