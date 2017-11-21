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Черная пятница в Украине: эксперт рассказал, на какие скидки рассчитывать

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 ноября. УНН. Уже в эту пятницу, 24 ноября по всей Украине стартуют глобальные распродажи - Black Friday или "Черная пятница". Многие магазины обещают огромные скидки на одежду, парфюмерию, электронику и другие товары. Однако действительно глобальный распродажа поможет Украинская значительно сэкономить на покупках?

Как сообщил в комментарии УНН директор украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, все довольно неоднозначно. По его словам, дело в том, что в Украине эта традиция относительно новая, кроме того, наши торговые сети не рискуют делать скидки 70-90%, как это принято в США. Там средняя скида составляет 50-60%.

“Украинцы же могут рассчитывать на скидки в 15-30%, то есть в среднем это 20%”, — отметил эксперт.

При этом стоит отметить, что традиционно, самые большие скидки предлагаются в fashion-сегменте (30-50%), а на технику они редко превышают 20% порог.

Как уточнил А. Дорошенко, потребители действительно получают скидки, однако определенные маркетинговые ходы также присутствуют. В частности, если покупатель не подготовлен и ориентируется исключительно на рекламу. В связи с этим директор Ассоциации поставщиков торговых сетей рекомендует заранее готовиться к распродаже.

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“Следует потратить время и изучить цены товаров, которые вы хотите приобрести. Сравнить цены в разных магазинах, возможно даже в разных странах. Возможно, у кого-то есть нужный вам товар, который даже без распродажи, стоит дешевле или столько же, сколько товар со скидкой в другом магазине. Это значит, что у этой компании просто завышены цены. Таким образом, даже к шопингу нужно подходить ответственно”, — пояснил специалист.

При этом, по словам эксперта, в отличие от других стран, спрогнозировать сколько могут потратить украинцы во время “Черной пятницы” невозможно. Все дело в том, что даже известные бренды могут продавать контрабандные товары.

“В условиях, когда 40% экономики находится в тени, бизнес не хочет раскрывать данные. Последние несколько лет даже торговые сети, работающие легально, не раскрывают информацию о своих оборотах. Поэтому даже профильные ассоциации не могут дать оценку тому, сколько тратят украинцы в дни распродаж”, — подчеркнул А. Дорошенко.

На Западе же, как отметил специалист, ситуация совсем другая.

“Там компании публикуют ежегодную статистику, гордясь, тем, что они продали. Но это в растущей экономике. У нас же, в падающей экономике, никто не хочет давать цифры, потому что понимают, что такими цифрами гордиться нельзя. Кроме того, в наших реалиях нет гарантии того, что компанию, после публикации подобных данных не "заклюют" конкуренты. Поэтому даже работающие в "белую" компании предпочитают скрывать подобные данные, во избежание проблем”, — добавил эксперт.

Обратим внимание, хотя несколько лет назад магазины еще могли жульничать и завышать цены перед глобальной распродажей, а затем продавать товар по прежним ценам якобы со скидкой, то уже сейчас на такое решатся немногие. Дело в том, что несколько торговых сетей ранее попались на таких махинациях, что очень ударило по их репутации. На подобные уловки сегодня могут пойти только маленькие сети и компании, торгующие нелегально ввезенным в Украину товаром.

Если же покупатель поймает недобросовестного продавца на горячем, то он всегда может подать жалобу в Госпродпотребслужбу, ведь подобные махинации являются нарушением закона о защите прав потребителей. Нарушителю в таком случае грозит штраф. Однако по данным ведомства, подобные жалобы поступают к ним крайне редко.

Как видим, украинцы действительно могут рассчитывать на реальные скидки во время глобальной распродажи. Однако не стоит быть слишком наивными и доверчивыми, не стоит терять рассудок, а главное, не ждать, что скидки будут заоблачными.

Напомним, самыми популярными товарами, покупают на распродажах в “Черную пятницу” по всему миру являются гаджеты, бытовая техника и электроника.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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